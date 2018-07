Ish-ministri shqiptar: LSDM politikën e saj po e ndërton edhe në kuriz të shqiptarëve

Ish-ministri i drejtësisë dhe ish-deputeti, Xhevdet Nasufi në një prononcim ekskluziv për Agjencin e

Lajmeve Zhurnal, ka folur për aktualitetin politik në vend, referendumin, zgjedhjet e parakohshme

parlamentare dhe Marrëveshjen me Greqinë.

Ai thotë se të gjitha zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë shkaktuar dhe sfiduar nga vet

spektri politik maqedonas.

“Pothujse të gjitha zgjedhjet e parakohshme janë inicuar, shkatuar dhe sfiduar nga vet maqedonasit

pa ndonjë motiv madhor kombëtar apo shtetëror. Çuditerishtë, edhepse vet udhëheqin dhe

manaxhojnë shtetin. Shqiptarët gjithmon kanë patur aresye dhe motive për zgjedhje të

parakohshme, por asnjëherë nuk e kanë bërë këtë. Prandaj këto pytje dhe dyshime tanimë nuk duhet

shtruar VMRO-së apo LSDM-së, por vet shqiptareve”, thotë për Zhurnal, Xhevdet Nasufi, ish-ministër i

drejtësisë duke komentuar mundësinë për zgjedhje të parakohshme parlamentare bashkë me ato

presidenciale në fillim vitin e ardhshëm.

Ai thekson se në fakt, si politik VMRO e Gruevskit e Mickoskit do ishte më mirë e defaktorizuar dhe e

margjinalizuar.

“Referendumi pa të pos që do ishte i suksesheme, do rezultonte me një fazë me shpresdhënse dhe

me pozitive për vendin, në veçanti në kontekstin e sigurisë dhe atë gjeostrategjik. Por, të kuptohemi,

këtë negativitet politik VMRO e ndërtoi bashkë dhe me ndihmën e shqiptarëve. Pra, kontesti është i

vjetër, por edhe i ri. Në këtë rrafshë mos harrojmë edhe trashigimin politikë të LSDM që po ashtu

politikën e ndërton edhe në kuriz të shqiptarëve”, vlerëson për Zhurnal, Nasufi.

Sipas tij, politikndërtursit shqiptarë sot, nuk munden, nuk duan por nuk kanë as kapacitet për të

kërkuar ndryshime në sistemin kushtetuso-juridik të vendit.

“Vall, a nuk u pa se gati më shumë se 5 ministra të dretesisë nuk lanë edhe një të vetme gjurmë

pozitive në sistemin juridik dhe gjyqësor në vend. Vall, a nuk ndodhi më në fund edhe turpi kolektiv

21/07/2018

që pas kaq vitesh të mirët edhe vet dikasteri për këtë? Por edhe diç tjerët, cili politikbërese shqiptarë

sot mund ti rezistoi presionit nga brenda, e veçmas atij nga jashtë kundër një kërkese të tillë?”,

shprehet Nasufi.

