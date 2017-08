Ish Miss Peja provokon nga bregdeti shqiptar, ja video që do t’ju çmend (FOTO)

Ish Miss Peja, Anna Mehmetaj, provokon me një video nga bregdeti shqiptar, e cila shihet se si zbavitet në një pozicion interesant me stilin e saj. Jo rrallë herë ndodh që femrat ta kenë guximin të provokojnë pa grim, por vajza pejane nuk ka komplekse të shfaqet edhe pa grim, ajo provokon nga bregdeti shqiptar. Ajo përveç bukurisë që ka njihet dhe një ndër femrat me inteligjente këtë e than edhe ish Misset e qyteteve të tjera që ishin pjesë e garave të bukurisë më të. E pyetur, se vazhdon të jetë singël, ajo pa hezitim thotë Po dhe sipas saj, po ndihet fort komode. “Po jetoj jetën dhe askush nuk më prish rehatinë”, tha Anna për “Bota sot”. KLIKONI me poshte per ta parë VIDEO: