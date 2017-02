Ish ushtarët e UÇK-së sot sërish takohen ora 19 në Kumanovë

Sonte në ora 19 do të mbahet takimi i radhës i ish ushtarëve të UÇK-së lidhur me propozim ligjin për zgjidhjen e statusit të UÇK-së, njofton Gazeta Lajm. Takimi do të mbahet në kafiterinë “Ajeti” te lagja “Orta Bunar”. Në takim do të jetë prezent edhe hartuesi i propozim ligjit, Azbi Nuredini, i cili të pranishmit do t’i njoftojë lidhur me aktivitetet që po zhvillohen në funksion të dërgimit të propozim ligjit në Parlamentin e Maqedonisë.