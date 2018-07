Ish-ushtari i UÇK-së: Çfarë marrëveshje të fshehtë po përgatisni, ku janë kërkesat shqiptare?!

Ish-ushtari i UÇK-së nga Kumanova, Driton Iseni përmes një porosie në facebook i ka shkruar liderëve të partive politike shqiptare që në këtë kohë po rrijnë të heshtura dhe nuk e tregojnë të vërtetën se çka do të përfitojnë shqiptarët me marrëveshjen dhe pazaret që po bëhen në tryeza të fshehta.

“Të gjithë shqiptarët e “Republikës së Maqedonisë Veriore”pyesin gjithë partitë Politike:

1.Ku janë shqiptarët në këtë marrëveshje të re?

2.A jemi shtetformues a ardhacak?

3.Në cilin rend na keni renditur në këtë shtet?

Shqiptarët duan përgjigje jo me çdo kusht në NATO dhe BE, përndryshe gjithë shqiptarët që dalin e votojnë REFERENDUMIN gabojnë shumë keq. Kështu nuk do ta votojmë dhe do ta pengojmë REFERENDUMIN me çdo mjet që posedojmë, pa i marrë informatat e sakta.(o sod o kurrë)”, ka shkruar Driton Iseni. (INA)