Ish ushtari i UÇK-së, Murtezi: O dr. Bashkim Ismaili ti je ai i cili nënave-motrave tona ua merr 500 euro për termin operim

Diçka nuk po shkon si duhet me spitalin gjinekologjik të Çairit. Pas vërejtjeve të shumta nga ana e qytetarëve, i fundit i cili adresoi kritika të ashpra në emër të drejtorit të këtij institucioni shëndetësor është, ish luftari i UÇK-së, Bashkim Murtezi. Ai në rrjetin social facebook drejtorin Bashkim Ismaili e ka paraqitur si një hajn i cili vjedh paratë e nënave dhe motrave shqiptare për shërbime shëndetësore.

“Oooo Dr.Bashkim Ismaili numëroi ditët, ti je Drejtori i spitalit grave Çair, ti je burri dheut që nënave, motrave shqiptare ua merr nga 500euro për termin operim.. Ooo burr i dheut ti e bëre nënat, motrat shqiptare me shku tjera spitale duke e hjek ambulantën e transfuzionit gjakut prej spitalit Çair, Oooo burr ti rrezikove jeta nënave, motrave tona. Unë luftova për Sllupçanin për Çairin, e ti për çka në Tiranë e bleve diplomën, e as Ali Ahmeti nuk do të shpëton”, kështu ka shkruar Bashkim Murtezi, përcjell Almakos.

Ndryshe, kujtojmë se para një muajve në spitalin gjinekologjik të Çairit, oborri saj më tepër ngjante si një pistë për skijim se sa institucion shëndetësor, dhe e gjithë kjo si pasojë e neglizhencës së tyre për ta pastruar rrugën nga bora./Almakos