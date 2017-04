Ish ushtari i UÇK-së në “luftë” me një kryetar komune të BDI-së (Dokument)

Arberor Velica, ish pjesëtar i UÇK-së nga Dibra thotë për Gazetën Lajm se vazhdon presioni ndaj tij nga familjarë të kryetarit të komunës së Dibrës, Ruzhdi Lata. Velica ka marrë edhe një ftesë që të paraqitet në policinë e Dibrës dhe thotë se ftesa është per shkak të kritikave që publikisht i shpreh ndaj kryetarit Lata.

Disa here kam thene se jam gati te shkoj deri ne fund per ti zbardhe te vertetat qe ndodhin ne Diber. Edhe pse presionet ndaj meje nuk kane te ndalur. Sot per here te dyte u thira ne Policine e Dibres pas nje “ANKESE” prej Ruzhdi Lates. Tani mos u beni qesharak apo mos ndoshta pregadisni dicka. O mjerane jetojme ne nje Shtet Demokratik. Dhe ne nje Shtet Demokratik nuk ka Cenzure.Sa I perket shkrimeve te mia ju them publikisht se do te vazhdoj…”, porosit Velica. Nga kryetari i komunës së Dibrës e as nga familjarët e tij deri tani nuk ka asnjë reagim lidhur me akuzat që ua bën Velica. (Foto Arkiv)