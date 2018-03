Ish ushtari i UÇK-së: Ne luftuam për gjuhën shqipe, “mëzetët” e partisë lavdërohen tash pas 17 viteve

Ish ushtari i UÇK-së nga Kumanovës, Safet Aliti, i cili tani jeton në Gjermani, ka komentuar lavdëratat e partiakëve me ligjin për përdorimin e gjuhëve, shkruan Gazeta Lajm. Ja postimi i tij i plotë me këtë rast:

Më pyetën disa shokë pse vallë nuk postove diçka për ligjin e gjuhës, a su gzove hiq a? Une i thash kshtu: Me vjen mire per popullin tim qe u arrit ky ligj por une dhe shoket e mi qysh para 17 viteve luftuam per kete ligj e disa prej tyre ujiten token me gjak e ca te tjere edhe rane deshmore.Sod mbas 17 viteve turli Mëzati tme dale e tme shitet kapadahi e te krenohet me te arriturat e partise (kinse)…Jo mor burra se dikush tjeter punoi dit e nate me buke dhe pa buk me plag dhe me gjak luftuan e sod mas 17 viteve u be ligji i gjuhes e ligji i ushtareve dot behet ndoshta mbas 17 viteve tjera. Ne po ecim me hapa te Bretkoces per fat te keq. Lavdi gjithë Dëshmorëve te Kombit qe rane per kete liri e rrespekt te vecant per bashkluftetaret invalidet dhe familjaret e Deshmoreve.