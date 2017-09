“Ishte i pari për mua, më bleu iPhone”/ Vajza rrëfen dramën e jetës: Ai ishte i martuar

“Përshëndetja ‘Filozofia e Jetës’! Jam një vajzë nga Laçi. Deri dy javë më parë isha femra më e lumtur në botë. Tani po vuaj tmerrësisht fort. Njoha dashurinë e jetës kur shkoja të ndihmoja kushëriren me shit në dyqanin e saj. Aty njoha B. Sa herë vinte blinte shumë gjëra dhe më thoshte të merrja ç’të doja. Ishte i veshur mirë fort, dhe vinte era parfum.

Një ditë më fton për kafe e pranoj direkt se mezi po prisja. Mbaj mend atë ditë shkuam në Shëngjin dhe më puthi e kaluam super krejt. Pas dy takimesh vendosa të pranoja të bëhesha e tija. Më thoshte që më dashuronte e do më merrte për nuse sa të mbarojë shkollën. Më trajtonte si princeshë. Më ka ble Iphone. Që nga xhinset e deri tek lyrjet e flokëve të gjitha. Biles më thoshte që nëse në shpi kanë nevojë për ndihmë. Por unë veç iher i mora kur donim me ik me pushime me prindërit. E doja me shpirt edhe pse kishim 18 vite diference moshë. E dua prap. Ama telefonin s’ma linte me ja prek se thoshte ka gjëra pune.

Na kishin parë dhe një ditë vjen babi në shtëpi dhe më qëllon me grusht. Aq fort sa rashë përtokë. I kishin thënë babit për lidhjen. Ishte tmerr, s’po kuptoja asgjë. Babi më tha që ai ishte i martuar dhe e kishte vajzën 3 vjeçe. Aty kam qarë dhe i kam kërkuar babit falje në gjunjë e që nuk e dija. I bija telefonit të atij e nuk përgjigjet. E ka fikur. Po çmendem. Babi do t’më çojë të jetoj në Itali tek tezet se thotë tani na ke turpëruar. Nuk di si të veproj. Nuk dua të shkatërroj familje, por unë nuk e dija. Ai as më takoi t’më thoshte lamtumirë”, shkruan vajza.