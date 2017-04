ISIS, Profeci apo Blasfemi?

Shkruan: Vigjilent Leka

Si popull i vogël që jemi dhe skajshmërisht kurreshtarë gjithmonë kemi krijuar mite, konspiracione, epitete dhe gojëdhëna të ndryshme që u’a atribuojmë individëve dhe grupacioneve, në të shumtën e rasteve pa meritë. Kur futesh në retrogradë ndonjëherë edhe u jep të drejtë këtyre dukurive që na kanë shoqëruar historikisht, por jo edhe në shek.-XXI- ku teknologjia po kalon limitet qiellore. Nëse në të kaluarën kemi qenë nën pushtim, kemi pasur shkallë analfabetizmi në nivele të frikshme, ka qenë i shtypur mendimi i lirë apo kanë ndikuar faktorë tjerë, mbi të gjitha iluzionet, sot ne kemi qasje në të gjitha sferat ku përkasin civilizimet më të mëdha. Pasja qasje në këto fusha si asnjëherë më parë na jep mundësinë të veprojmë dhe të mendojmë me nje racio të shëndoshë pa u ndikuar nga faktorët destruktiv që gjithmonë ndodhen prapa shpinës tonë. Kur është fjala te konspiracionet, jam ndodhur në shumë situata të tilla, por do e kisha veçuar një më mbreslënësen. Një ditë rastësisht u ula me një të njohur dhe si në të shumtën e rasteve filluam një debat të karakterit global. Zakonisht këto debate i preferoj t’i bëj në vija të trasha por bashkëbiseduesi hyri në detaje.

Ndër tjerash po më tregonte se si Presidenti turk Erdogan ishte futur në aleancë me Rusinë për një qëllim më madhor nga ai që ne të rëndomtit informoheshim nga mediat. Qëllimi ishte të fuste shërbimin inteligjent turk brenda Kremlinit zyrtar dhe të dekodonte operacionet e tyre, gjithmonë sipas tij. Mirpo këtë gjë nuk e dinin rusët e shkretë, dhe mendonin se ishte qëllimi i mirë i Erdoganit për të forcuar bashkëpunimin ekonomiko-politik në mes dy shteteve, përsëri sipas tij. Pastaj i skandalizuar nga ky moment u ndala edhe mendova se sa nivel mediokri duhet të kesh për tu futur në këtë fantazi, që do i’a kishin zili edhe regjisorët holivudian. Dhe ashtu mbeti, ky e dinte operacionin sekret ndërsa sherbimet ruse jo, nejse. Me daljen në skenë të ISIS-it në vitin 2014 u krijuan mendime të ndryshme, konspiracione, ndarje nga ato më thellat, debate të pafundme por edhe orientime. Disa njerëz e kuptonin si profeci, pjesa tjetër si blasfemi, por dy palët kishin të drejtë nëse i pyesim. Ishin mediat dhe predikuesit e fesë që më së shumti i dhanë bujë kësaj organizate famëkeqe, madje duke bërë thirrje nëpër ligjeratat e tyre për bashkangjitje dhe për luftë të “shenjtë”. E keqja e gjithë kësaj ishte që një masë injorante e rinisë shqiptare e kuptoi si mesazh hyjnor dhe bënë zgjedhjen e tyre për tu rreshtuar në krah të ISIS-it.

Mediat e huaja, mike e anmike vërshuan me lajmin se ishim popullim me më shumë pjesmarrës i Europës, duke llogaritur popullsinë proporcionalisht. ISIS me idenë e formimit të një Khalifati arriti të prekë ndjejat racës semite, madje me një përkrahje bukur të madhe. Al Baghdadi u vendos në krye të grupës, ai vinte me një karrierë të pasur nëpër organizatat terroriste, më e shquara qe ajo në Al-Kaeda. Përveç luftës “fetare” që po bënte ISIS, ata ju futën edhe biznesit të naftës dhe pengmarrjes. Hapën shumë fronte, ndaj Assadit që për aleat kishte Rusinë, ndaj Nato-s dhe ndaj çdo kujt që nuk mendonte si ata. Për fund, jo rastësisht ISIS kreu misionin e saj në momentin kur u shkatërrua gjithçka në Siri. Ku janë sot? Para pak ditësh ishim dëshmitarë të një gjenocidi në masë të kryer nga regjimi gjakatar i Assad-it & Co. Ishte momenti kur ajo pjesë “radikale” e shqiptarëve kuptuan të vërtetën e asaj luftë të “shenjtë” dhe reflektuan duke parë realitetin. Fundja kjo ndoshta është e mira e konspiracioneve. Teoritë e konspiracionit gjithmonë kanë vënë në lëvizje shkenctarë dhe amatorë për të kuptuar të vërtetën!