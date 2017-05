Ivanov nuk ndryshon mendje, nuk e jep mandatin

Gjorge Ivanov, kryetari i shtetit mbetet në qëndrimin nuk do ta jep mandatin, raporton gazeta Lajm.

Nga kabineti i Ivanov thonë se kanë marrë letrën nga Kuvendi dhe se presin që LSDM të garantojë për përforcimin e unitaritetit të Maqedonisë.

“Ivanov pret që lideri i LSDM-së, Zoran Zaev së bashku me bashkëqeverisësit të garantojë forcimin e unitaritetit të vendit dhe se do të veprojë në përputhshmëri me Kushtetutën e Maqedonisë”, thuhet në njoftimin e kabinetit të Gjorge Ivanovit.

Ivanov mbetet në qëndrimin se e a.q. Platformë e Tiranës nuk mund të jetë kusht për formimin e Qeverisë së re./Lajmpress