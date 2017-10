Izairi: Në dy mandate realizova 18.5 milionë euro investime kapitale (VIDEO)

Në vazhdën e takimeve me banorët e komunave për prezantimin e kandidatëve Bashkimi Demokratik për Integrim sonte mbajti takim parazgjedhor me qytetarë në komunën e Zhelinës.

Me këtë rast Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim z. Ali Ahmeti mbajti falim para një numëri të madh të banorëve të komunës së Zhelinës të cilt ishin tubuar për të dëgjuar programin kandidatit të tyre Fatmir Izairi. Z. Ali Ahmeti i përkujtoi qytetarët e Komunës së Zhelinës se të garosh edhe për një mandat pas dy mandateve të suksesshme është vërtet punë shumë e lodhshme.

“Pse Fatmir Izairi prapë i duhet Komunës së Zhelinës. Sepse mjafton te shohësh rrugët dhe rrugicat që janë bërë e që ju i prekni dhe i shfrytëzoni. Prandaj Zhelina, Komuna e Zhelinës në terësi me të gjitha vendbanimet, e them me shumë sinqeritet, se Zhelima ka nevojë edhe një mandat për Fatmir Izairin që përfundimisht shumë punë të filluara t’i përmbyllë me sukses. Këtë më së miri din ta bën Fatmiri sepse është një menaxhues i mirë dhe nga Fatmiri nuk përfiton vetëm Zhelina, fitojnë edhe të tjerët me kontributin dhe njohuritë e tij, që ka fituar brenda këtyre tetë viteve. Zhelina ka nevojë për Fatmirin sepse është mjeshtër i thithjes së fondeve IPA dhe fondeve nga Banka Botërore” tha Ahmeti.

Fatmir Izairi me shpalosjen e projekteve të parapara në programin e tij u premtoi qytetarëve se edhe në mandatin tretë do të realizojë shumë projekte rrugore, ujësjellës si dhe investime në arsim.