Izet Haxhia: Ja kush më ofroi 100 mijë dollarë për të dëshmuar kundër Berishës

Nuk është vetëm Berisha i përfshirë në çështjen e Azem Hajdari, pasi Izet Haxhia ka nxjerrë në skenë edhe ermin e ish-kreut të SHISH.

Ish-truproja personal i Sali Berishës, Haxhia, në një rrëfim ekskluziv për “Panorama”, nga Turqia, rrëfen ofertat që ka pasur nga ish-kreu i SHIK-ut, Fatos Klosi, për të dëshmuar kundër Berishës në gjyqin për vrasjen e Azem Hajdarit.

Në pritje të ekstradimit për në Shqipëri, në funksion të vendimit të marrë nga Gjykata e Lartë turke, Haxhia akuzon ish-kreun e SHIK-ut, Fatos Klosi dhe ish-Presidentin Sali Berisha, si dy njerëzit kryesorë që u angazhuan për eliminimin fizik të ish-deputetit demokrat, Azem Hajdari.

Në përgjigje te pyetjes se ‘a është e vërtetë që ish-kreu i SHISH, Fatos Klosi, ju ka ofruar 100 mijë dollarë për të dëshmuar kundër Berishës në gjyqin për vrasjen e Azem Hajdarit?”, Haxhia thotë:

Këtë pazar të ndyrë që ka dashur të bëjë Fatos Klosi, e kam mësuar shumë vonë sepse vëllai im, duke më njohur dhe ditur që unë nuk bëj pazare kurrë, qoftë edhe kundër denoncuesit tonë Berisha, nuk ma ka përmendur deri vonë, madje këtë e kam mësuar nga vëllai tjetër, Isamedini, pasi doli nga burgu.

Por nga Klosi, me anë të njerëzve të tij gjatë kohës së gjyqit, ka tentuar të hyjë në kontakte me mua, duke kërkuar që të bëjë pazare me të, duke dëshmuar në gjyq kundër Berishës si urdhërues të vrasjes së Hajdarit, por është refuzuar në mënyrë kategorike nga ana ime, dhe tani Klosi, në çoroditje e sipër, deklaron se ato që them unë nuk vlejnë më, sepse duhet të kisha dëshmuar në kohë, pra, sipas orientimit të pazareve të tij, të cilat do të më siguronin daljen e vëllezërve nga burgu dhe largimin tonë në Amerikë.”