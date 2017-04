Izet Mexhiti nuk do të garoj edhe për një mandat, tërhiqet nga pushteti lokal

Kreu aktual i Komunës së Çairit Izet Mexhiti duke falënderuar banorët e komunës në fjalë për besimin që i kanë dhënë për 12 vite, gjegjësisht tre mandate me radhë, ka njoftuar se nuk do të kandidoj edhe për një mandat. Mexhiti njoftoi tërheqjen e tij nga gara për pushtetin lokal duke theksuar se vazhdon t’i mbetet besnik politikave të BDI-së. Mexhiti shprehet se mbetet i rreshtuar pas Ali Ahmetit.

Në vazhdim iu sjellim letrën e plotë të Mexhitit

Të nderuar votues të Bashkimit Demokratik për Integrim,

Para dymbëdhjetë vitesh, Kryetari i nderuar i partisë, z. Ali Ahmeti, më besoi pikërisht mua vizionin e tij politik për të ndërtuar një komunë me shumicë shqiptare në Shkup. Ju e legjitimuat këtë vizion përmes votës tuaj dhe mbështetjes masovike që më dhatë në zgjedhjet e vitit 2005. Nuk dyshuat për asnjë moment në aftësinë time, në përgatitjen apo në vendosmërinë për t’u bërë kryetar i një komune qe duhej ndërtuar nga zero, në një territor me shumë probleme të trashëguara e të rrënjosura me dekada në të shkuarën. Unë jam përpjekur që me modesti dhe urtësi prej një plaku, por me elan dhe kokëfortësi prej një të riu, që ta çoj në vend amanetin e Ali Ahmetit.

Për dymbëdhjetë vite, gjegjësisht tre mandate të njëpasnjëshme, bashkarisht jemi ballafaquar me problemet e përditshme, që nga ato infrastrukturore e ambientaliste, e deri tek bllokadat e presionet politike, protestat e përplasjet që shpeshherë rrezikonin të shkaktojnë edhe pasoja të rënda për shoqërinë tonë. Për këtë besim do t’u jem përjetësisht falëmnderues dhe mirënjohës Kryetarit Ali Ahmeti, strukturave ushtarake të ish UÇK-së në Shkup e më gjerë, strukturave politike të BDI-së, që nga këshillat vendorë e deri tek Kryesia e Përgjithshme e partisë, si dhe secilit votues veç e veç, që nga më i riu e deri tek më i moshuari.

Unë përherë kam besuar se shembullin më të mirë në shoqëri njeriu e jep duke u nisur nga vetvetja. Nëse duam të bëjmë ndryshime, ne duhet qenë ndryshimi që duam ta shohim tek tjetri, tek shoqëria, tek shteti.

Me këtë rast, dëshiroj të bëj publik vendimin tim për të mos kandiduar në zgjedhjet e ardhshme lokale për të drejtuar Komunën e Çairit. Pas tre manadatesh dhe dymbëdhjetë vjetësh, ka ardhur koha që t’u krijohet hapësirë dhe mundësi gjeneratave të reja të strukturës sonë politike për të dhënë kontributin e tyre me dije, aftësi dhe përgjegjësi.

Për mua ka qenë nder që kam bërë historinë si Kryetar i parë i një komune me shumicë shqiptare në Shkup, që doli si obligim nga Marrëveshja e Ohrit. Por tani është koha të tërhiqem, dhe me gjithë eksperiencën dhe dijen e fituar gjatë këtyre viteve, të radhitem si ushtari më besnik i Kryetarit të ardhshëm të Komunës nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim.

I juaji, Izet Mexhiti.