“Izet Mexhiti shembull se si nuk duhet me qenë një kryekomunar”

Izeti u kon shembulli më i mirë se si nuk duhet me qenë një kryetar komune.

Ai më shumë është marrë më “çështjen kombëtare” se që është kujdesë për me kriju kushte për banorët e komunës.

12 vjet kryetar komune, kurr se kom pa me ecë në kamë, me I vizitu getot e Çairit, me I pa rrugët me gropa, me I pa trotuaret e zaptume, me kalu në Bit Pazar edhe me e pa kaosin bashkë me kundërmimin nga era e urinës nën urën e Bit Pazarit, me i pa sipërfaqet e gjelbërta qysh janë shkatëru, me e pa mungësën e parkingjeve nëpër lagjet ku ka leju ngritjen e ndërtesave kolektive pa parking, ala kam, ama po pritoj me shkru.

Edhe po, mu bo qejfi qe nuk do te kandidohet.

P.S ai i ka lene kandidatit bashkpartiak trashegimine me te keqe te mundeshme

(Ka shkruar ne profilin e facebook, gazetari Bekim Laçi)