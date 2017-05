Ja arbitrat e javës së 32-të, Gjorgjevski i referon Renovës në Manastir

Me anë të shortit janë tërhequr referët që do të ndajnë drejtësinë në ndeshjet e javës së 32-të në ligën e parë. Në Manastir, në njërën prej ndeshjeve më interesante të kësaj jave, mes Pelisterit dhe Renovës, arbitër kryesor do të jetë kumanovari Dalibor Gjorgjevski, nga i cili klubi bardhekaltër nga Tetova shpeshherë është ankuar për gjykim kontravers. A do të vazhdoj pakënaqësia e drejtuesve të Renovës tek ky arbitër do të shohim pas përfundimit të kësaj ndeshje./lajm

Ja referët e javës së 32-të, ora 16:30

Vardar-Makedonija GJP (Marjan Markovski-Ohër)

Pelister-Renova (Dalibor Gjorgjevski-Kumanovë)

Sileks-Rabotnicki (Dejan Jakimovski-Shkup)

Shkupi-Pobeda (Faton Mustafa-Tetovë)

Shkëndija-Bregallnica (Riste Sejmoenov-Strumicë)