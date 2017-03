Ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani 3 vezë në ditë

Ne të gjithë e dimë se organizmi jonë ka nevojë për vezë, për shkak të vitaminave ushqyese që ka. Mirëpo, çfarë qëndron prapa kësaj?Më poshtë do të ju tregojmë disa arsye pse duhet të hani vezë.

1. Vezët ju ngopin.

Duhet ta dini se vezët kanë një volum të lartë ngopjeje, që do të thotë se ato do t’ju bëjnë të ndiheni të mbushur me ushqim, transmeton lajmi.net

2. Vezët ju ndihmojnë nëse keni mungesë të hekurit.

Shumë njerëz në të gjithë botën, të cilët vuajnë nga mungesa e hekurit, mund të përjetojnë këto simptome: lodhje, dhimbje koke dhe nervozë. Duhet ta dini se vezët ndihmojnë kundër këtyre simptomave.

3. Vezët përmirësojnë ushqimin dietal.

Vezët kanë shumë lëndë ushqyese, çka është shumë e rëndësishme për një dietë të balancuar.

Një studim ka treguar se njerëzit që nuk konsumojnë vezë kanë më shumë mungesë të vitaminave.

4. Vezët ndihmojnë në humbje të peshës.

A e dini se vezët në tost ju ngopin 50 % më shumë se sa ushqimi normal?

Shumë studime kanë treguar se nëse e filloni ditën tuaj duke ngrënë vezë, atëherë mundësia është shumë më e madhe që të humbni peshë.