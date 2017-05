Ja çfarë pritet të thotë Sela për Qeverinë dhe natën e 27 prillit?!

Kryetari i LR-PDSH, Ziadin Sela të hënën pritet të mbajë konferencë me gazetarët në selinë partiake në Tetovë ku do të jap detaje lidhur me natën e tmerrshme të 27 prillit dhe dënimin e këtij sulmi brutal, që kishte për qëllim eliminimin e tij. Sela gjithashtu siç mësohet nga INA pritet të shpalosë edhe qëndrimin e Aleancës për Shqiptarët, veçmas të LR-PDSH për Qeverinë e re, se a do të jetë ose jo pjesë e ekzekutivit që do të udhëhiqet nga Zoran Zaev. (INA)