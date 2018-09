Ja cila parti nga Shkupi del me apel që “shqiptarët dhe maqedonasit të bojkotojnë së bashku”

Një parti nga Shkupi është paraqitur me me apel që “shqiptarët dhe maqedonasit të bojkotojnë së bashku”. Bëhet fjalë për partinë “Levica” e cila ishte pjesë e revolucionit laraman, që protestonte kundër regjimit të kaluar, por që është kundër anëtarësimit të Maqedonisë në NATO, shkruan Gazeta Lajm.

Në vazhdim u sjellim apelin e tyre të plotë, dërguar edhe në gjuhën shqipe:

Në frymën e traditës së lavdishme të Republikës së Krushevës, të frymëzuar nga Manifesti i Krushevës, i cili u bën thirrje maqedonasve dhe shqiptarëve të bashkohen dhe luftojnë kundër tiranisë, më 30 shtator, E Majta u bën thirrje shqiptarëve, bashkë me maqedonasit dhe të gjitha etnitë e tjera, të bojkotojnë masovisht referendumit!

Mos lejoni të mashtroheni nga propagandat e flliqta se ky referendum ka të bëjë një standard më të lartë dhe hyrjen e Maqedonisë në BE. Ky referendum ka një qëllim të vetëm dhe ai është të sjellë Republikën e Maqedonisë në NATO, në kuriz të popullit maqedonas përmes procesit të poshtërimit, mohimit dhe vetë-shkatërrimit! Le të mos i lëmë fëmijët të na vdesin për interesat e të tjerëve!

Shqipëria është anëtare e NATO-s që nga viti 2009, a është populli shqiptar më i lumtur se ai maqedonas? A zhvillohet ekonomikisht, a ndërtohen shkolla, spitale, rrugë, fabrika? A emigrojnë shqiptarët më pak? Jo! Ashtu si Maqedonia dhe Shqipëria po bien ekonomikisht! Ne të gjithë këtu vdesim qetësisht, së bashku njëri me tjetrin, ne jemi të huaj në vendet tona!

Prandaj nacionalizmin dhe mashtrimin se NATO ose dikush tjetër do ta kryejnë punën tonë në shtëpi duhet t’i hedhin poshtë dhe ta marrin fatin në duart e tona! Të gjithë së bashku, shqiptarët dhe maqedonasit! Së bashku do ta ndërtojmë këtë vend për të gjithë në mënyrë të barabartë!

Një shqiptar i varfër nuk duhet të përdoret si një instrument kundër një maqedonasi të varfër! Dhe sot, kur minoritetet shqiptare dhe maqedonase ende refuzohen në Greqi, shqiptarët duhet të qëndrojnë me maqedonasit të solidarizohen dhe t’i mbështesin ata në luftën kundër kësaj padrejtësie historike! Sepse shqiptarët e dinë se çfarë është padrejtësi!

Qëndroni në shtëpi, mos shkoni në votime, mos u bëni pjesë e këtij procesi të turpshëm dhe degradues! Më 30 shtator, njerëzit e këtij vendi do të bashkohen në rezistencën kundër inxhinierisë sociale të detyruar nga jashtë! Më 30 shtator populli do të bojkotojë!

Shqiptarët dhe maqedonasit së bashku do të bojkotojnë!