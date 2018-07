Shkëndija në rrethin e dytë të Ligës së kampionëve do të përballet me Sheriff Tiraspol nga Moldavia, dhe nëse e kalon, atëherë do të ndeshet me kundërshtarë edhe me të fuqishëm.

Në mesin e kundërshtarëve potencial janë:Salzburg, si dhe fituesit e ndeshjeve: Ludogoretz-Videoton, Celtic-Rosenborg, Legia-Spartak Trnava, Kukësi-Qarabagh dhe Astana-Mitjiland.

Shorti për javën e tretë eliminatore është me 23 korrik./lajm