Ja çka thonë BDI, LR PDSH, RDK dhe UNITETI për takimin e djeshëm

Katër partitë politike shqiptare të udhëhequr nga lideri i BDI-së Ali Ahmeti, kanë dalë me komunikatë të përbashkët lidhur me takimin e djeshëm ku morëm pjesë edhe lideri i LR-PDSH Ziadin Sela, ai i RDK-së Vesel memedi dhe Gëzim Ostreni i Unitetit.

KOMUNIKATË

Duke u nisur nga rezultati i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të mbajtura më 11 dhjetor të këtij viti;

Duke njohur vullnetin e votuesit shqiptar si dhe dëshirën e shprehur të popullit shqiptar që subjektet tona të bashkërendisin forcat, mundësitë dhe resurset e tyre për të arritur rezultate më të mira në bisedimet politike që do pasojnë;

Duke qenë të vetëdijshëm për ndjeshmërinë e situatës në vend si dhe për nevojën e patjetërsueshme për të ecur drejt progresit;

Ne, kryetarët e partive politike shqiptare në Maqedoni u takuam në Shkup, për të diskutuar hapat e mëtejmë që kanë të bëjnë me perspektivën shqiptare në vend, të ardhmen e vendit dhe qytetarëve tanë në përgjithësi;

Konsiderojmë se: të gjithë ne kemi më shumë çështje që na bashkojnë përkundër dallimeve që ne kemi;

Vlerësojmë se: është më se i nevojshëm instalimi i një tryeze të rregullt bisedimesh mes subjekteve politike shqiptare në vend sa u përket çështjeve të interesit kombëtar shqiptar në veçanti e atij të përbashkët në përgjithësi;

E çmojmë të rëndësisë së veçantë që: këto takime të kenë si përfundim një platformë të përbashkët të përkrahur nga të gjithë ne;

Duke pasur parasysh të gjitha faktet e sipërpërmendura, ne sot, në një frymë vëllazërore biseduam mbi temat tona të përbashkëta, i iniciuam të njëjtat dhe ramë dakord që sa më shpejtë të mbajmë takimin tonë të dytë për të qartësuar linjat dhe qëndrimet tona. Gjithsesi që ky proces mbetet i hapur edhe për subjektet tjera politike shqiptare, gjithnjë duke pasur parasysh faktin që përgjegjësi për të ardhmen e shqiptarëve në vend kanë të gjithë subjektet politike që kanë qenë pjesë e procesit zgjedhor.

Ne subjektet politike shqiptare në Maqedoni, mbetemi të angazhuar për arritjen e barabarësisë së tërësishme të shqiptarëve dhe maqedonasve në vend. Përcaktimi për të ardhmen Euro-Atlantike të vendit tonë ngelet një ndër prioritetet kyçe impenjimit të mëtejmë politik.

Respektojmë kontributin e çmueshëm të partnerëve tanë ndërkombëtarë për paqen, stabilitetin, demokratizimin dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë;

Dhe përfundimisht vlerësojmë se bashkëpunimi mes subjekteve politike shqiptare është një kontribut i drejtpërdrejtë në stabilitetin, zhvillimin, demokratizimin dhe europianizimin e vendit.