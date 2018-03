Ja emrat e anëtarëve të Kryesisë së re të Lëvizjes Besa të Kasamit (Lista)

Lëvizja Besa mbrëmë mbajti mbledhjen e parë të Kuvendit Qendor, pas Kongresit që u zhvillua më 24 shkurt dhe për kryetar u zgjodh Bilall Kasami, njofton Tetova Neës.

“Nga mbledhja e parë e Kuvendit Qendror u miratua rregullorja e punës së Kuvendit Qendror, u zgjodh Kryesia e Lëvizjes Besa, e cila përbëhet nga profesionistë të dëshmuar, kryesia është freskuar edhe me figura të reja, dhe i është dhënë kujdes i veçantë përfaqësimit të femrës.”, thuhet në njoftimin e Lëvizjes Besa, transmeton Tetova Neës.

Në vazhdim keni listën e plotë të anëtarëve të kryesisë së re të Lëvizjes Besa:

Abdush Demiri

Ajet Rexhepi

Ali Alili

Arafat Shabani

Arjanit Hoxha

Arta Sadiku Akteshi

Avni Salii

Binas Pajaziti

Dervish Alimi

Enver Salihi

Fadil Zendeli

Hatije Etemi

Hulusi Asipi

Kastriot Rexhepi

Melinda Rashiti

Mesud Rushiti

Nebi Xhemali

Nusret Ziba

Rijat Abduramani

Sadat Ramadani

Sedat Sulejmani

Senad Ameti

Teuta Bilalli

Xhemile Memeti

Zirafete Agushi

Konform normave statutore në këtë mbledhje u caktua edhe numri i nënkryetarëve të Lëvizjes Besa, që do të jetë i përbërë prej katër nënkryetarëve, kurse Kryesia do ta zgjedh sekretarin gjeneral të partisë.

“Pas këtij rrumbullaksimi Kryesia Qendrore e Lëvizjes Besa është e kompletuar dhe do të përballet me sukses me sfidat në të ardhmen dhe do të jetë gjithnjë në shërbim të interesave të shqiptarëve në Maqedoni”, thuhet në njoftimin e Lëvizjes BESA.