Ja fjalët e para të Ramadanit pasi me Trepcën’89 fitoi titullin kampion të Kosovës

“Po u bëmë kampion”, kanë qenë fjalët e para të trajnerit shkupjan Zekirja Ramadani, i cili me Trepcën’89 fituan titullin e kampionit të Kosovë, tre javë para përfundimit të kampionatit. Skuadra e tij nga Mitrovica fitoi Besën në Pejë me rezultat 2-0. Mitrovicasit kryesojnë renditjen me 74 pikë, kanë 13 më shumë se Feronikeli, por kjo e fundit tani edhe matematikisht ka humbur shpresat për pozitën e parë. Ky është sukses i madh për Trepçën ’89, duke sjellë gëzim të madh në qytetin e “Minatorëve”. “Zeka” me Trepcën‘89 do të luajnë në eliminatorët e Ligës së kampionëve./lajm