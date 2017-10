Janë publikuar formacionet e ndeshjes elinminatore Italia dhe Maqedonia që do të filloj në orën 20:45 në stadiumin Olimpiko në Torino. Trajneri Angelovski do të luaj me formacion pothuajse standart, kunë të janë përfshirë edhe katër shqiptarët:Musliu, Alioski, Bardhi dhe Hasani, ndërsa befason prania e Radeskit në sulm. Ja formacionet zyrtare: