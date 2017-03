Ja gjyqtarët e ndeshjeve të javës së 23-të në LPFM

Federata e futbollit të Maqedonisë, të enjten, ka caktuar treshet e arbitrave për javën e ardhshme të 23-ën në LPFM.

Duelin Bregallnica-Shkëndija do ta gjykojë Dalibor Gjorcevski, kurse në Tetovë, ndeshja Renova-Pelister i është besuar Marjan Eckoskit, referi me përvojë Dimitar Meckarovski do të jetë në qendër në ndeshjen Pobeda-Shkupi. Sfidën Rabotnicki-Sileks do ta referoj Aleksandar Stavrev, ndërsa përballja Makedonija GJP-Vardar do të drejtohet nga Vasko Mavrov./lajm