Finalja e kupës së Maqedonisë në futboll mes Shkëndijës dhe Pelisterit do të luhet në stadiumin “Mladost” në Strumicë. Ndeshja finale do të zhvillohet me 17 maj prej orës 17:30 minuta. Siç është e njohur, Shkëndija është fituesja aktuale e kupës. /lajm