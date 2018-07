Ja kur mund të përfundojë në burg Gruevski?

Ish-kryeministri Nikolla Gruevski nuk shkoi menjëherë në qelitë e burgut të Idrizovës, por ai do të

pres vendimin e Gjykatës së Apelit, pas ankimimit që do të bëhet kundër vendimit të shkallës së parë

të aktvendimit gjyqësor që u shpallë nga Gjykata Penale.

Gruevski u dënua me 2 vjet burg lidhur me rastin hetimor “Tank” nga Prokuroria Speciale, që ka të

bëjë me blerjen e Mercedesit prej 600 mijë euro gjatë periudhës së ish-kryeministër ku ai kishte

ushtruar ndikimin e tij në ekzekutimin e vendit nga ana e MPB-së.

Avokati i njohur Naser Raufi thotë për INA se edhe në këtë rast do të ndiqet procedura e ankesës në

Apel dhe pritet vendimi i plotëfuqishëm i kësaj gjykate të shkallës së dytë.

Sipas tij, ky proces mund të marrë kohë dhe mund të zgjatet deri në shtator.

Por nga ana tjetër, më pas do të vijoj edhe procedura për heqjen e imunitetit të deputetit nga

Kuvendi. (INA)

