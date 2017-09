Ja kush do t’a zëvendësojë Ali Ahmetin në postin e kryetarit pas zgjedhjeve lokale? (Foto)

Për shkak të parashikimeve të shumta se BDI në zgjedhjet lokale pritet të shënojë rezultat më të dobët se në zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit, dorëheqja e Ahmetit do të jetë e parevokueshme, kurse i vetmi kandidat me bagazh kombëtar, intelektual dhe politik të përafërt me Ahmetin në BDI është pikërisht Jajoski

Kryetari i komunës së Pllasnicës, Ismail Jajoski, ka gjasat më të mëdha të zëvendësojë Ali Ahmetin në postin e kryetarit të BDI-së, thonë burime brendapartiake që duan të mbeten anonime. Zyrtarisht në BDI nuk i komentojnë këto informacione.

Mirëo Jajoski sipas gjitha gjasave do të dalë kandidati më i suksesshëm i BDI-së në zgjedhjet lokale të 15 tetorit dhe me gjasë kandidati i vetëm nga kjo parti që e ka fitoren e sigurt.

Jajoski është edhe biznesmen i njohur dhe pronar i kompanisë “Pucko Petrol”, e cila bleu aksione te rafineria e naftës “Okta”.

