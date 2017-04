Të premten, është tërhequr shorti për arbitrat e ndeshjeve të javës së 26-të në LPFM.

Në bazë të shortit, derbin në tetovë mes Shkëndijës dhe Renovës do ta referoj shqiptari nga Tetova, Faton Mustafi, kurse do të ndihmohet nga Isa Emurli dhe Neebojsha Gjorgjievski, po nga Tetova. Derbi tetovar do të luhet të dielën me fillim prej orës 16:00. /lajm