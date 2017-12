Ja kush është kamikazi që shkaktoi sulmin terrorist (FOTO+VIDEO)

I dyshuari për sulmin terrorist në New York është identifikuar si Akayed Ullah, 27 vjeç, i lindur në Bangladesh, por i shpërngulur në SHBA para shtatë vjetësh.

27-vjeçari është fotografuar i shtrirë në dysheme me. Imazhi, i botuar nga New York Post, tregon njeriun e plagosur në terren me duart e tij prapa krahëve pasi policia qëndron prapa tij. Ai u arrestua pasi një bombë shpërtheu pranë Terminalit të Autobusëve të Autoritetit Portual në Manhatan, një nga zonat më të populluara të transportit në botë. Në zonë pati skena kaosi, pasi mijëra udhëtarë të tmerruar dhe turistë u larguan nga stacioni kryesor duke krijuar rrëmujë, duke shkelur njëri-tjetrin. Kliko pe poshte foton per tu hapur edhe video: