Ja kush është ulur në tavolinë bashkë me Ramën, Ahmetin, Kasamin e Selën (Foto)

Kryeministri Edi Rama ka pritur në zyrën e tij, kryetarët e partive politike shqiptare në Maqedoni. Në takimin që nisi rreth orës 15:45 minuta kane qene kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, i shoqeruar nga Artan grubi, Kryetari i Levizjes Besa, Bilall Kasami i shoqeruar nga nenkryetari Zeqirja Ibrahimi dhe partneri i koalicionit, Fadil Zendeli, si dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, por i shoqeruar vetem nga Bekim Qoku i LR PDSH-se. Prezent ne takim ka qene edhe ministrai i jashtem shqiptar, Ditmir Bushati. Ndërkohë që është bërë e qartë se PDSH përfaqësohet nga BESA dhe mandatet i bashkohen asaj. Bisedimet në zyrën e kreut të qeverisë shqiptare kishin në fokus situatën politike në Maqedoni dhe krijimin e qeverisë së re atje, transmeton Gazeta Lajm. Mësohet se kryeministri Rama u ka dorëzuar krerëve të subjekteve politike shqiptare në Maqedoni, një dokument këshillues, ku kërkohet unifikimi i qëndrimit për ruajtjen e interesit të shqiptarëve në vendin fqinj. Krijimi i qeverisë së ardhshme maqedonase, përbën interes të veçantë për Tiranën zyrtare, pasi fati i saj varet nga qëndrimi që do të mbajnë partitë politike shqiptare atje. Dita e premte është e rëndësishme për jetën e trazuar politike maqedonase, pasi parashikohet që për herë të parë të mblidhet Parlamenti i dalë nga zgjedhjet e parakohshme të 11 Dhjetorit. Gjatë kësaj seance parlamentare, do të hidhet për votim zgjedhja e kryetarit të ri të Parlamentit, për të cilin nevojiten së paku 61 vota. Rezultati zyrtar i zgjedhjeve tregoi se VMRO-DPMNE e NikolLa Gruevskit mori 51 deputetë, LSDM e Zoran Zaev 49 deputetë, ndërkohë që partitë shqiptare: BDI 10 deputetë, Lëvizja Besa 5 deputetë, Aleanca për Shqiptarët 3 dhe PDSH vetëm 2 deputetë. Nisur nga këto numra, me interes të veçantë do të shihet pozicioni deputetëve të partive shqiptare, si përcaktues për krijimin e qeverise se re.