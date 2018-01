Ja kush pritet të jetë lideri i ri i Lëvizjes BESA, dalin emrat e parë?! (FOTO)

Pas dorëheqjes së nënkryetarit të BESËS, Zeqirja Ibrahimit, Zejdit i është hapur rruga për

të garuar për të parin e kësaj Lëvizje. Siç mëson portali TetovaSot nga burime brenda

BESËS, kryetari aktual Bilall Kasami duket i lodhur dhe nuk do të garojë më për kryetar të

kësaj partie.

“Është lodhur edhe nga dredhitë që ju bën në zgjedhjet lokale, ku haptas Adnan Ismaili e

dëmtoi në Tetovë duke u fotografuar me Menduh Thaçin që shkaktoi edhe paknaqësi dhe

ndarje në Lëvizjen BESA në Tetovë” thotë për TetovaSot duke dashur të ngelet anonim.

Në Lëvizjen BESA priten edhe dorëheqje tjera ku gara për të parin e kësaj partie do të

shkaktojë shumë paknaqësi dhe ndarje në dy grupe. Por nga ana tjetër, nuk përjashtohet

mundësia e rikandidimit të Bilall Kasamit, por edhe Blerim Sejdiut, që konsiderohet si krahu

i Tetovës.

Ndryshej në mbledhjen e rregullt të Këshillit Qendror të Lëvizjes BESA, të mbajtur në

nëntor, duke u bazuar në nenin 38 të Statutit të Lëvizjes BESA, Këshilli Qendror i Lëvizjes

BESA diskutoi për zgjedhjet e brendshme në Lëvizje dhe për organizimin e Kongresit të

Lëvizjes, u vendos që, pas realizmit të zgjedhjeve të brendshme, Kongresi i Parë i Lëvizjes

BESA të mbahet më 24 shkurt të vitit 2018.