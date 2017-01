Ja kushtet e fundit që BDI ia dërgoi VMRO-DPMNE-së para 30 minutave

BDI para 30 minutave i ka derguar disa kerkesa te reja VMRO-DPMNE-së.

Burime të Gazetës Lajm thonë se BDI pranon qeveri me VMRODPMNE-në, por pa Nikolla Gruevskin, Sasho Mijallkovin, Gordana Jankullovskën dhe Mile Janakievskin. Mirëpo burimet tona shutojnë se këto kërkesa janë pjesë e skenarit të përbashket te VMRO-së dhe BDI-së për të mbetur bashkë në pushtet, por pa e dëmtuar rejtingun e BDI-së te shqiptarët, sepse për Gruevskin dhe Mijallkovin mbijetesa e BDI-së në krye me Ali Ahmetin për VMRO-DPMNE-në është me rëndësi jetike.