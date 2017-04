Ja letra tmerruese e ISIS-it që u gjend pas sulmit ndaj Dortmundit (Foto)

At apo ashtu kanë njoftuar se kanë gjetur tre letra, ku njëra prej tyre kishte një mesazh kërcënues ndaj sportistëve, aktorëve dhe këngëtareve.

Ata kërkojnë që forcat gjermane të largohen nga vendet islamike, ose nuk do të ndalen së sulmuari.

Më poshtë keni tekstin e plotë të letrës kërcënuese:

“Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!,

12 jobesimtar do të vriten nga vëllezërit tanë të bekuar në Gjermani. Por, ju nuk do të keni ndihmën e Merkelit. Aeroplanët tuaj janë ende duke fluturuar mbi vendet tona dhe duke vrarë myslimanë. Megjithatë, ne mbetemi të palëkundur me hirin e Allahut.

Nga tani e tutje të gjithë aktorët jobesimtarë, këngëtarët, atletët dhe të gjithë të famshmit në Gjermani dhe vende të tjera janë në listën e vdekjes nga shtetit islam.

Për tu ndalur këto sulme, duhet të plotësohen këto dy kushte:

Largoni trupat nga Siria dhe mbylleni bazën ushtarake Ramstein Air Base”. /Express/