Ja lista e plotë e ministrave nga BDI dhe “Aleanca për Shqiptarët”

Pas takimit mes Zoran Zaev- Ahmetit dhe Selës është përpiluar edhe lista e plotë e qeverisë së ardhshme. Këto ditë pritet edhe miratimi i organeve përkatëse partiake, transmeton Gazeta Express.

Siç mëson portali TetovaSot, nesër në takimin që do të zhvillohet nëmes Zaev -Ahmetit dhe Selës do të përpilohet programi qeveritar dhe të henën do të dorëzohet në Kuvend bashkë me listën e kabinetit të ri.

Lista e plotë:

1.Hazbi Lika- Zv kryeministër per Sistem Politik dhe Marredhënie midis komuniteteve

2. Bujar Osmani – Zëvendes Kryeminister për Integrime Evropiane

3. Adnan Jashari – Ministër i Drejtësisë

4. Sadulla Duraku – Ministër i ambientit jetësor dhe planifikim hapsinorë

5. Kuader nga Kerçova do ta drejtojë Ministrinë e Ekonomisë

6. Minister per Investime te huaja (Akoma nuk eshte përcaktuar)

Ndersa nga Aleanca për Shqiptarët janë këto emra:

Arben Taravari Ministër i Shëndetesisë

Vesel Memedi Minister i Vetqeverisjes Lokale./Gazeta Express