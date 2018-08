Ja nga se frikohen politikanët shqiptarë në Maqedoni

Shkruan: Kim MEHMETI

Përderisa Kryeministri i Shqipërisë fotografohet me futbollistë të famshëm, me qindra mijë të rinjë

shqiptarë, ëndërrojnë ta braktisin vendlindjen!

Derisa Presidenti i Kosovës merret me ndarjen e vendit, si të ishte ajo livadh i tij privat – me çka

mbase do e shpëtojë vetveten nga Gjykata Speciale dhe, do bëhet nobelist, nga i cili do turpërohet

mbarë shqiptaria – shqiptarët e Kosovës ndjehen aq të molisur nga lojërat politike, sa janë bërë

thuajse të pandjeshëm ndaj fatit të tyre.

Dhe përderisa pushtetarët shqiptarë në Maqedoni, i frikon mundësia e dështimit të referendumit për

ndryshimin e emrit të shtetit, vendbanimet shqiptare kanë mbetur thuajse me aq banorë, sa është

numri i përkrahësve të BDI-së, të punësuar nëpër institucionet shtetërore.

Po pra, sa u përket burrështetasve të ‘Shqipërive’ tona, ke përshtypjen se ata merren, o me ‘shitjen’

e tokave shqiptare, o me dëbimin e rinisë sonë!

Dhe të duket se nga gjitha ekzodet dhe gjenocidet e deritanishme me të cilët është përballur

shqiptaria, këto të viteve të fundit, janë më të dhembshëm, më tragjikë dhe më shktatërrimtarë!

Edhe atë jo vetëm pse ato i zbatojnë burrështetasit shqiptarë, por pse fajtor jemi të gjithë ne që e

vumë në ‘gjumë’ popullin, duke mos i treguar se vlerë më e çmuar e shumicës së burrështetasve

tanë, është vetia e tyre e kundërt nga ajo që i dallon qentë: e lehin dhe e kafshojnë të vetin, por i

lëpihen dhe i gjunjëzohen të huajit!

Dhe duke e parë se janë të tillë, shumë qendra Perëndimore, e kuptuan se ndaj tyre duhet ta

përdorësh parimin: sa më të ulët e ka politikani shiptarë dinjitetin, moralin dhe koeficientin e

intelegjencës, aq më bindshëm u nënshtrohet vlerave ‘demokratike’!”