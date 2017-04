Ja sa para do t’i marrin nga shteti Majlinda dhe Nora për suksesin në Evropian

Në bazë të rregullores për ndarjen e shpërblimeve shtetërore për sportistët që arrijnë rezultate kulminante në garat ndërkombëtare, xhudistja Majlinda Kelmendi do të shpërblehet me 20 mijë euro për medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos, që po mbahet në Poloni, ndërsa Nora Gjakova, për medaljen e bronztë do t’i marrë tetë mijë euro, njofton zeri.info.

Kurse, trajneri Driton Kuka do të shpërblehet me 14 mijë euro, 10 mijë nga gjysma e shumës së Majlindës dhe 4 mijë nga gjysma e shpërblimit të Norës. /Zëri/