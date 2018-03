Kapiteni i Shkëndijës, Ferhan Hasani, gjatë ditës së premte do të bëj kontrollime shtesë dhe më pas do të mësohet se sa do t’i mungoj Shkëndijës.

Ai u lëndua në ndeshjen e së mërkurës kundër Vardarit për kupë.

Parashikimet janë se “Buba” do të jetë jashtë fushe për dy javë të plota dhe kjo do të thotë se nuk do të luaj kundër Rabotnikcit, të shtunën.

Sipas të gjitha gjasave, Hasani nuk do të udhëtoj në Antalia për miqësoret e Maqedonisë kundër Finlandës dhe Azerbajxhanit më 23 dhe 27 mars./lajm