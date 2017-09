Ja sa tifozë shqiptarë pritet të ketë në Strumicë

Përfaqësuesja e Maqedonisë të martën në mbrëmje (ora 20:45) në stadiumin “Mlladost” në Strumicë do të pres Shqipërinë, ndërsa është paralajmëruar edhe ardhja e tifozëve shqiptarë në këtë ndeshje. Sipas disa informacioneve, do të ketë rreth 450 tifozë shqiptarë. Ky numër mund të rritet nëse tifozët shqiptarë blejnë bileta të tjera. Sipas Uefa-s 5% e stadiumit do tju ndahet mysafirëve. Stadiumi në Strumicë tubon rreth 7.000 tifozë. Të dyja ekipet hyjnë në ndeshje në një atmosferë pozitive pas fitoreve të fundit./lajm