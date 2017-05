Ja si do të duket flamuri i Maqedonisë?!

Maqedonasit i ka kapluar paniku pas dobësimit të koalicionit VMRO-BDI. Pas një qetësie 10 vjeçare, deri sa koalicioni VMRO-BDI ishte i fortë me mbi 80 deputetë, tani kur partitë e këtij koalicioni janë dobësuar, nacionalistët maqedonas frikohen se shqiptarët do tua marrin shtetin, transmeton Gazeta Lajm. A do të duket kështu flamuri i Maqedonisë?, kanë pyetur disa mediume maqedonase të afërta me VMRO-në, duke postuar fotografinë si më lart.