Ja si e festoi Shaqiri golin kundër Islandës (Video)

Futbollistëte Zvicrës dje në terren të vet mposhtën Islandën me rezultat bindës 6-0, në javën e parë të Grupit të dytë, divizioni A në Ligën e Kombeve.

Golat për Zvicrën i shënuan Zuber, Zakari, Shaqiri, Seferovic, Albian Ajeti dhe Admir Mehmedi. Kësaj radhe, Shaqiri golin e tij e festoi në mënyrë tjetër. në vend se të formojë shqiponjën. Ditë më parë, Shaqiri dhe Xhaka kërkuan falje për festimin e golave me shqiponjë. Në grupin e njëjtë me Zvicrën gjendet edhe Belgjika e cila me 11 shtator udhëton në Islandë, kurse zviceranët do të luajnë miqësore me Anglinë./lajm