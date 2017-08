Ja si festoi dhe kujt ia kushtoi golin Neziri (VIDEO)

Eljasa Neziri ka kontribuuar me gol në fitoren historike të Futsal Shkupit prej 5-1 kundër Macabi Tel Aviv në turneun paraeliminator që po mbahet në Linz të Austrisë. Pas shënimit të golit, ai është nisur drejt pankinës së tyre për të marrë një fanellë në të cilën shkruante “Rexho for you” (Rexho për ty) dhe iu ishte drejtuar tribunës. Për këtë gjest, Neziri ndëshkua me kartonë të verdhë, por kjo nuk ka shumë rëndësi. Shikojeni videon: