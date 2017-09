Ja si i përgjigjet Komuna Çairit kandidatit të Lëvizjes Besa

Komuna e Çairit reagon ndaj “akuzave dhe shpifjeve” që kandidati i koalicionit Besa – VMRO DPMNE, siç pretendojnë ata, i kanë bërë pjesë të preludit të fushatës zgjedhore që sapo ka nisur. Në reagim theksohet se kjo formë e “dëshpëruar dhe agresive” e nisjes së fushatës për të baltosur punën e kryetarit aktual të komunës është modeli më i keq jo vetëm i qytetarisë dhe i vlerave njerëzore, por edhe i një dueli të bastarduar politik.

“Është diskursi më i neveritshëm ku shpresojnë të gjejnë strehë ata që më pak janë të bindur tek fitorja dhe mbështetja që gëzojnë tek popullsia. Se si është transformuar Komuna e Çairit gjatë këtyre viteve, cilat janë premtimet e dhëna dhe angazhimi për projektet e realizuara janë realitete me të cilat banorët e Çairit jetojnë dhe i prekin çdo ditë. Ato nuk mund t’i ‘zgjojë nga gjumi’ koalicioni Besa – VMRO-DPMNE, i cili duket se gjatë kësaj kohe ishte më shumë i zënë duke u marrë me tregtimin e votës dhe vullnetit të lirë të zgjedhësve, sesa me hartimin e projekteve dhe strategjive serioze për zhvillimin e kësaj zone dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve”.

Më tej në reagim thuhet se në kohën kur BESA bënte marrëveshje në prapaskenë, BDI punonte për të zgjedhur njerëzit e duhur dhe zgjidhjet afatgjate në të mirë të banorëve të Çairit.

“Ishte pikërisht kryetari aktual i Komunës së Çairit ai që inkuadroi Komunën e Çairit në mesin e tre komunave të para ku do të realizohet procesi i gazifikimit. Ne e pyesim Besën se nëse sipas tyre banorët e Çairit nuk duhet të besojnë në projekte dhe strategji, ku dhe kujt duhet t’i besojmë? I bëjmë thirrje Besës që të hyjë në këtë garë jo me spekulime dhe profeci por me projekte konkrete”, theksohet në fund të reagimit të Komunës së Çairit.

Sot kandidati i Lëvizjes BESA për kryetar të Komunës së Çairit, Zeqirija Ibrahimi ka paralajmëruar se për çdo ditë ai do të komunikojë me qytetarët e Çairit, ndërsa ka përmendur edhe premtimet e parealizuara të Komunës së Çairit, të drejtuar nga BDI./SHENJA/