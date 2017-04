Ja si ishte kërcënuar Nevzat Halili, për ta ndërpre aktivitetin e tij politik (VIDEO)

Ish kryetari i PPD-së, Nevzat Halili vlerëson se në Maqedoni gjithmonë është shtrembëruar numri i shqiptarëve. Halili ka folur edhe për presionin që është ushtruar ndaj tij, për t’ia ndërpre aktivitetet.

“Në lidhje më regjistrimin e popullsisë, mua më patën marrë në gjykatë, më dënuan me dy muaj burgim, për shkak se modalja ime në regjistrim ka ndikuar që edhe tjerë të mos dalin. Edhe pse, askund nuk shkruan, as në ndonjë ligj, se mosdalja në regjistrimin e popullsisë është vepër penale. Pastaj në bëmë një ankesë dhe u ndryshua vendimi gjykatës dhe më dënuan me të holla. Edhe rreth referendumit disa herë na kanë kërcënuar. Policia këtu non stop ka bredhur rrugëve edhe një herë kam pasur të shkoj në Greqi. Dhe Lupço Georgievski thoshte, “ti Nevzat mund të shkosh në Greqi lirisht, por a do të kthehesh në shtëpi prapë, është shumë diskutabile””, deklaroi për Lajm TV Halili.