“Kuqezinjtë” shënojnë fitore 3:1 në transfertën me Bregallnicën në Shtip, në një ndeshje të dominuar nga minuta e parë deri në fund. Pas pjesës së parë pa gola dy Besartat sjellin epërsi 2:0. I pari me golin e 13-të sezonal, ndërsa Abdurahimi gjen debutuesin në fanellën “kuqezi”. Bregallnica zbuti epërsinë nga penaltia me Zdravkovin, pasi Çelikoviç u ndëshkua me të kuq, ndërsa Alimi zgjidhi dilemat një minutë para fundit.