Ja si tallen mjekët me pacientët në Çair

Ju kisha lut si nje faqe e sukseshme ne komunen Çair qe ta postoni si nje lajm te rendsesishem per komunon ton qe po ndodh qe dikush te mer ndonje iniciativ qe ka mundsi ta ndryshoj gjendjen qe po ballafaqohemi cdo dit ….sic me ndodhi sot para syve te mi reth orres 14:00!

Një njeri i moshuar i semur ne gjendje te rend, rreth 50vitev me gruan e tij qe nuk kishte mundsi ti ndihmonte afer deres te ambullantes /SHTEPIS SHENDETIT / ÇAIR e humbi vetëdijen dhe askush nuk i ndihmonte!

Dhe pasi hyra brenda mjeket apo pashpirtat qeshnin dhe pasi qe ju thash esht ne gjendje te rend ato mu drejtuan qe nuk kan çfar t’i bejn dhe pasi ju thash 2 automjete te ndihmes shpejt jan ketu dhe kan mundsi per te intervenu, ato mu drejtuan thërrisni ne tel skemi qe te bejm! Pasi qe kembgula ose do ti thëras mediumet ato u frikuan dhe njëra motër medicinave e qeli deren me çelës qe ishte e mbyllu! Aty ishin te dy ekipet e e ndihmës se shpejt duke fjetur ne pik te dites! Ju tha qohuni se ka pacient ne gjendje te rend dhe prap pasi u largova gruas qe ishte tepër e mërzitur e cila ishte ne moshe dhe qe nuk dinte aq mir ta fliste gjuhen maqedone, ju drejtoheshin me fjal ashpra ….dhe kam dëgjuar per shum herr qe ndihma shpejt ekipi kur nuk kan thirrje flenë dmth edhe te theras ne ndihme te shpejt duhet njeher te qohen prej gjumi por pastaj te intervenojn! Ju kisha lut te ndermer masa ministria shendetsis me kontrolle ose do te vie dita 1 dit edhe atyre do tju ndodh si per veten apo nenen baben e vet Zoti eshte i madh (banor i Çairit) Marrë nga Duam Çair të pastër