Ja si të kuptoni nëse mjalti është bio apo i përpunuar?

Duhet të dini se mjalti që shitet në supermarkete kalon përmes shumë procedurash, duke përfshirë ngrohjen e mjaltit në temperatura të larta që vrasin çdo ushqyes të dobishëm edhe enzimat, duke shtuar ujë i cili zvogëlon efektet pozitive, dhe pastaj filtrojnë atë për të hequr çdo polen.

Një studim tregoi se 76 përqind e mjaltit në supermarkete i hiqej poleni. Jo vetëm në supermarkete, por dhe në restorante.

Për fat të mirë, këtu kemi disa truke dhe këshilla se si të njihni mjaltin e rremë.

Lexoni etiketën. Në qoftë se ai përmban glukozë të shtuar ose fruktoza si shurup misri, ai nuk është mjaltë i vërtetë.

Shijoni mjaltin. Nëse ju mund të shijoni gjëra të tilla si lule apo bimë është e mjaltë i vërtetë. Mjalti i përpunuar është vetëm i ëmbël, me pak aromë mjalti.

Vendosni pak mjaltë në gishtin e madh. Në qoftë se përhapet, ai nuk është bio. Mjalti bio do të qëndrojë në një vend.

Shtoni disa pika uthull në një përzierje me ujë dhe mjaltë. Në qoftë krijohet shkumë, mjaltë juaj ka qenë i falsifikuar me gëlqere.

Nëse mjalti juaj nuk “kristalizohet” me kalimin e kohës, ai është i përpunuar, pasi mjalti i pastër do të kristalizohet kur ta mbani në frigorifer me kalimin e kohës.

Shtoni disa pika jodi në një gotë me ujë dhe pastaj shtoni pak mjaltë. Nëse mjalti kthehet blu, ai ka qenë i kombinuar me niseshte misri dhe nuk është mjaltë i vërtetë.

Vendosni pak mjaltë në një fije shkrepse dhe ndizeni atë. Në qoftë se ndizet, ajo është e pastër.

Vendosni një lugë mjaltë në një gotë me ujë. Në qoftë se ajo shkrin është e rreme. Mjalti i pastër nuk do të shpërndahet në ujë dhe do të fundoset në fund të qelqit.