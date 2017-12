Ja vendimet e qeverisë në mbledhjen e fundit

Qeveria e Republikës së Maqedonisë mbajti seancën e saj të rregullt të 44-të me më shumë pika në rendin e ditës, në interes të qytetarëve.

Në këtë seancë, Qeveria e shqyrtoi dhe pranoi Vendimin e Këshillit Drejtues të SHA për prodhimin e energjisë elektrike, Elektranet e Maqedonisë në pronësi të shtetit, me të cilin miratohet kërkesa për një hua, të dorëzuar nga Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup.

Në seancën, ministrat e Qeverisë e shqyrtuan dhe e pranuan Vendimin e Këshillit Drejtues të SHA MEPSO Shkup në pronësi të shtetit, me të cilin është miratuar kërkesa për hua nga Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup.

Me këto dy vendime, të miratuara nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup, janë të siguruar mjete financiare për pagesën e rrogës së nëntorit të kësaj shoqërie aksionare.

Në seancën e djeshme, Qeveria e shqyrtoi edhe informacionin për propozim-projektin ,, Tregtia dhe Transporti në Ballkanin Perëndimor“ (Western Balkans Trade and Transport) i propozuar nga Banka Botërore, si edhe aktivitetet e nevojshme që vijojnë për implementimin e tij. Për realizimin e projektit kompetencë ka Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Ky projekt përbëhet nga një serë projektesh në vendet që janë të përfshira në atë, me të cilat mbështeten përpjekjet qeveritare për promovim e integrimit më të thellë ekonomik në kuadër të rajonit. Me projektin do të lehtësohet lëvizja ndërkufitare e mallrave me miratimin e Dritares së Vetme Kombëtare (National Single Window) dhe me përmirësimet e pikave kalimitare kufitare në korridoret tregtare të përzgjedhura. Me këto projekte gjithashtu do të rritet efikasiteti dhe siguria e transportit dhe do të përmirësohet qasja në tregun për shërbime dhe investime.

Qeveria ishte e informuar që për koordinimin dhe monitorimin e zbatimin e projektit do të formohet një grup punues, i udhëhequr nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me përfaqësues nga Ministria e Financave, Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Ekonomisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetsor.

Në seancën e 44-të, Qeveria e RM-së e shqyrtoi Raportin për vlerësimin dhe përcaktimin e shumës së dëmit të pronës së patundshme dhe të tundshme të personave juridik në Rajonin e Shkupit dhe në Rajonit e Tetovës të kapluara nga stuhia dhe përmbytjet në gusht të vitit 2016. Raporti i Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin e shumës së dëmit të pronës së tundshme dhe të patundshme në rajonet e Shkupit dhe Tetovës gjatë periudhës së sipërmenduar është i dërguar në Ministrinë e Financave për procedurë të mëtejshme.

Në seancën e djeshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë janë miratuar disa propozim-programe për ndryshime dhe plotësime të programeve të disa ministrive, ndërmarrjeve publike dhe shoqatave aksionare në pronësi të shtetit me qëllim të alokimit të mjeteve financiare në pozicione dhe pika për të cilat realizimi i buxhetit është i zbatueshëm.