Jakimovska: Familja Zaev po përdor fuqinë dhe funksionin e Zoran Zaev për të blerë kompani me çmime tepër të ulta

Për vetëm 20 mijë euro, familja Zaev ka pronësuar një fabrikë industriale prej mbi 7 mijë metër katrorë. Familja Zaev po përdor fuqinë dhe funksionin e Zoran Zaev për të blerë kompani me çmime tepër të ulta, ka thënë në një konferencë për shtyp, Svetlana Jakimovska nga VMRO-DPMNE-ja.

Si pretekst për këto akuza, VMRO-DPMNE-ja përmend rastin e blerjes së aksioneve të kushëririt të Zoran Zaevit të kompanisë së gjigantit të tekstilit në Srtumicë për një shumë simbolike.

“Trajçe Zaev, kushëriri i kriminelit të abolicionuar Zoran Zaev ka blerë 22,25% të aksioneve të kompanisë gjigante të tekstilit “Geras Cunev”, në Strumicë, firmë kjo që zotëron 7.396 m2 repart industrial, si dhe lokale afariste, për vetëm 20,000 euro.

Po, qytetarë të respektuar, familja Zaev bleu një kompani e cila kushton me miliona, për vetëm 10 euro për metër katror.

Aksionet e blera nga Trajçe Zaev u blenë sipas paritetit, domethënë nën vlerën reale të saj. Familja Zaev me këtë shitblerje kanë përfituar një pronë disproporcionale të madhe, për të cilën kanë paguar vetëm 20,000 euro.

Qytetarët me 20,000 euro nuk mund të blejnë një garsonierë me sipërfaqe prej 25 m2, jo më një gjigand industrial me pronë milionëshe.

Të dashur qytetarë, kjo gjë shihet nga avioni se diçka nuk është në rregull. Familja Zaev tani është e verbuar nga pushteti, ajo po piketon bizneset dhe pronat, me vlerë milionëshe, të cilët po i blen me çmime shumë të ulëta.

Familja Zaev po përshpejton që kompanitë e mëdha t’i fut nën ombrellën e saj. Prokuroria Publike nuk duhet të mbetet dëshmitar i heshtur për kësi mënyrash të dyshimta të përvetësimit të pronave me vlera të mëdha për shuma minimale.

Prokuroria Publike Themelore dhe autoritetet gjyqësore nuk duhet t’i nënshtrohen presionit të qeverisë, për mos ndjekjen e krimit që ky pushtet po bën. Republika e Maqedonisë është shtet ligjor dhe përgjegjësi për çdo krim të kryer duhet të ketë dhe do të ketë. Të gjithë ata që nuk duan të legjitimojnë krimin e Zaevit dhe udhëheqësisë në pushtet, duhet të dinë se do të bartin përgjegjësi penale me kthimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit në Maqedoni”, ka thënë në konferencën për shtyp, Svetlana Jakimovska, nga VMRO-DPMNE-ja.