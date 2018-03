Jakimovski: Më sulmoi këshilltari i Zaevit

Ish-kryetari i komunës së Karposhtit dhe kryetari i partisë GROM, Stevce Jakimovski thotë se

parmbrëmë është sulmuar nga këshilltari i kryeministrit Zoran Zaev. Ai në një deklaratë për disa

portale të afërta me opozitën ka theksuar se Filip Andov i njohur si Sokoli, e ka provokuar dhe më

pas ka tentuar që ta rrahë fizikisht në një nga lagjet e Shkupit.

“Nuk i frikësohem dhe nuk do të më heshtin dhe e dij se do të ikin nga pushteti, sepse janë të paaftë

të qeverisin”, theksoi Jakimovski, duke shtuar se ka qenë i gatshëm për tu përleshur fizikisht me ta.

Nga MPB nuk kanë komentur këtë rrëfim të kryetarit të partisë aleate të VMRO-DPMNE-së. (INA)