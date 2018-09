James: Nuk erdha në Los Anxhelos për të bërë aktorin, por për titullin

Pas zyrtarizimit të lajmit se LeBron James do të luajë në filmin e animuar “Space Jam 2”, janë të shumtë tifozët e Lakers që e shohin me skepticizëm transferimin të “king James” te skuadra kaliforniane. Por ylli i NBA-së i ka vënë fund fjalëve duke thënë: “Unë jam basketbollist profesionist dhe kam ardhur te Lakers dhe në Los Anxhelos për të luajtur basketboll, për të fituar titullin kampion dhe jo për të bërë aktorin në Hollywood”.

James mendon se fakti që ka nënshkruar një kontratë 4-vjeçare me Laker është një sinjal se ai respekton zgjedhjen që ka bërë. “Kam nënshkruar për 4 vite me Lakers, çfarë duhet të bëj më shumë. Unë jam këtu dhe e di se çfarë do të jap në fushë, më të mirën time. Unë besoj se tifozët e Lakers do ta vlerësojnë këtë gjë dhe do të më mbështesin e japin kurajo, siç kanë bërë edhe me yjet e tjerë”, u shpreh më tej LeBron James.